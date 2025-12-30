Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Raser gesucht!

Bann (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagabend im Bereich Bann sowohl innerorts als auch auf der A62 unterwegs waren. Konkret geht es um Beobachtungen im Zeitraum zwischen 18:40 Uhr und 18:45 Uhr im Zusammenhang mit einem weißen 5er BMW mit PS-Kennzeichen.

Das Fahrzeug fiel einer Streife der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern auf der BAB62 auf, weil der Fahrer auf seinem Weg in Richtung Pirmasens die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h überschritt. Die Beamten folgten dem Pkw und konnten anhand der Messungen während der Fahrt Geschwindigkeiten von mehr als 170 km/h feststellen.

Als sie den Raser in Bann stoppen wollten, ignorierte der Fahrer das Anhaltesignal und flüchtete durch die Ortschaft, wobei er Geschwindigkeiten von über 100 km/h erreichte. Aufgrund des rigorosen Fahrverhaltens brachen die Polizisten die Verfolgung ab.

Während der Nachfahrt konnten die Beamten bereits mehrere Gefahrensituationen beobachten, bei denen der BMW in den Gegenverkehr geriet. Entgegenkommende Fahrer mussten ausweichen oder bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Betroffenen und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-11899 mit der Autobahnpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

