Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Verantwortungslos durch Südwestpfalz gerast

Höhfröschen/Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagnachmittag im Bereich Höhfröschen und Thaleischweiler-Fröschen, sowohl innerorts als auch auf der B10 und der A62 unterwegs waren. Konkret geht es um Beobachtungen im Zeitraum zwischen 15.15 und 15.30 Uhr im Zusammenhang mit einem schwarzen Seat Leon Cupra mit PS-Kennzeichen.

Das Fahrzeug fiel einer Streife der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz auf der B10 auf, weil der Fahrer auf seinem Weg in Richtung Pirmasens immer wieder die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h überschritt. Die Beamten folgten dem Pkw und konnten anhand der Messungen während der Fahrt Geschwindigkeiten von mehr als 170 km/h feststellen.

Als sie das Fahrzeug an der Anschlussstelle Petersberg stoppen wollten, ignorierte der Fahrer das Anhaltesignal und flüchtete durch die Ortschaften Höhfröschen und Thaleischweiler-Fröschen, wobei er mit bis zu 140 km/h durch die Ortslagen "bretterte".

An der Anschlussstelle Waldfischbach steuerte der Fahrer den Wagen in die Auffahrt zur A62 in Richtung Pirmasens, wendete dann aber am Ende des einspurigen Abschnitts und raste mit Höchstgeschwindigkeit in Richtung Landstuhl davon. Im Bereich Weselberg/Hermersberg brachen die Polizisten die Verfolgung ab.

Während der Nachfahrt hatten sie bereits mehrere Gefahrensituationen beobachtet, bei denen der Seat in den Gegenverkehr geriet oder trotz Gegenverkehrs überholte, unter anderem in Thaleischweiler. Entgegenkommende Fahrer mussten ausweichen oder bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Betroffenen und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-11899 mit der Autobahnpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

  • 15.12.2025 – 09:34

    POL-PASTKL: Mit Promille auf der Autobahn unterwegs

    Ramstein-Miesenbach (ots) - Am Samstagabend kontrollierte eine Streife der Autobahnpolizei einen VW-Polo Fahrer bei Ramstein-Miesenbach. Der 40-jährige Osteuropäer beatmete das Alkoholtestgerät mit 2,43 Promille. Die Grenze zur Fahruntüchtigkeit war somit mehr als erreicht. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 03:48

    POL-PASTKL: Kleinkind (1) hinterm Steuer auf Autobahn

    A6, Ramstein (ots) - Eine unglaubliche Entdeckung machte eine Polizeistreife gegen 22 Uhr am Dienstagabend im Bereich Ramstein auf der A6. Die Beamten wurden auf einen PKW aufmerksam, in welchem sie eine Frau erkannten, die auf ihrem Handy herumtippte. Obgleich ein solches Verhalten bereits gefahrenbegründend sein kann, sind solche Feststellungen nicht selten. Regelrecht geschockt waren die erfahrenen Beamten allerdings, ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 21:30

    POL-PASTKL: Auto ohne Licht und mit angezogener Bremse unterwegs

    A6, Ramstein-Miesenbach (ots) - Im Rahmen einer Einsatzfahrt stellte eine Streife der Autobahnpolizei heute am frühen Abend ein Fahrzeug im dreispurigen Bereich der A6 fest, welches gänzlich ohne Licht die linke Fahrspur befuhr. Andere Verkehrsteilnehmer versuchten bereits vergebens durch Lichtzeichen den Fahrzeugführer auf den gefährlichen Umstand aufmerksam zu machen. Der Streife gelang es aufgrund der Fahrweise des ...

    mehr
