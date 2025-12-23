Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Verantwortungslos durch Südwestpfalz gerast

Höhfröschen/Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagnachmittag im Bereich Höhfröschen und Thaleischweiler-Fröschen, sowohl innerorts als auch auf der B10 und der A62 unterwegs waren. Konkret geht es um Beobachtungen im Zeitraum zwischen 15.15 und 15.30 Uhr im Zusammenhang mit einem schwarzen Seat Leon Cupra mit PS-Kennzeichen.

Das Fahrzeug fiel einer Streife der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz auf der B10 auf, weil der Fahrer auf seinem Weg in Richtung Pirmasens immer wieder die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h überschritt. Die Beamten folgten dem Pkw und konnten anhand der Messungen während der Fahrt Geschwindigkeiten von mehr als 170 km/h feststellen.

Als sie das Fahrzeug an der Anschlussstelle Petersberg stoppen wollten, ignorierte der Fahrer das Anhaltesignal und flüchtete durch die Ortschaften Höhfröschen und Thaleischweiler-Fröschen, wobei er mit bis zu 140 km/h durch die Ortslagen "bretterte".

An der Anschlussstelle Waldfischbach steuerte der Fahrer den Wagen in die Auffahrt zur A62 in Richtung Pirmasens, wendete dann aber am Ende des einspurigen Abschnitts und raste mit Höchstgeschwindigkeit in Richtung Landstuhl davon. Im Bereich Weselberg/Hermersberg brachen die Polizisten die Verfolgung ab.

Während der Nachfahrt hatten sie bereits mehrere Gefahrensituationen beobachtet, bei denen der Seat in den Gegenverkehr geriet oder trotz Gegenverkehrs überholte, unter anderem in Thaleischweiler. Entgegenkommende Fahrer mussten ausweichen oder bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Betroffenen und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-11899 mit der Autobahnpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell