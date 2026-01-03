PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PASTKL: Hund auf eisiger Autobahn gerettet

Enkenbach (ots)

Am Samstagmorgen gegen 05:25 Uhr gingen bei der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern mehrere Anrufe aufgrund eines Hundes auf der Autobahn A6 in Höhe der Ortschaft Enkenbach ein.

Durch die Streife konnte der Hund bei winterlichen Verhältnissen auf dem Standstreifen sitzend und auf Hilfe wartend festgestellt werden.

Der Hund konnte durch die Beamten gesichert werden und wurde der Animal Sunshine Farm in Kindsbach überstellt.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

