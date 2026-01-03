Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Hund auf eisiger Autobahn gerettet

Bild-Infos

Download

Enkenbach (ots)

Am Samstagmorgen gegen 05:25 Uhr gingen bei der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern mehrere Anrufe aufgrund eines Hundes auf der Autobahn A6 in Höhe der Ortschaft Enkenbach ein.

Durch die Streife konnte der Hund bei winterlichen Verhältnissen auf dem Standstreifen sitzend und auf Hilfe wartend festgestellt werden.

Der Hund konnte durch die Beamten gesichert werden und wurde der Animal Sunshine Farm in Kindsbach überstellt.

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell