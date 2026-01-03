Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: LKW-Fahrer durch Verkehrsunfall auf schneebedeckter A6 leicht verletzt

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Am 03.01.2026 kam es gegen 12:10 Uhr auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken zu einem Verkehrsunfall auf schneebedeckter Fahrbahn. Der 46-jährige Fahrer eines Sattelzuges verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und drehte sich um 180°. Hierbei kollidierte er mit der linken Schutzplanke. Letztlich kam der Sattelzug entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der verunfallte Sattelzug musste von einer Fachfirma geborgen werden, hierzu musste die Richtungsfahrbahn Saarbrücken zeitweise gesperrt werden.

