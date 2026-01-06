PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Ohne Führerschein über die A 6

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Dienstagmorgen passte ein 37-jähriger Mann aus Berlin seine
Geschwindigkeit nicht der derzeitigen Witterungslage an. Der Opel 
Astra war in Richtung Saarbrücken unterwegs und kollidierte zwischen 
dem Autobahndreieck Kaiserslautern und der Anschlussstelle 
Kaiserslautern West mit der Schutzplanke. Bei der Unfallaufnahme 
stellte eine Funkstreife der Polizeiautobahnstation fest, dass der 
Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, der Wagen seit einem 
Jahr nicht ordnungsgemäß zugelassen ist und die Kennzeichen für einen
Peugeot ausgegeben wurden. Auf den Fahrer kommen nun verschiedene 
Strafanzeigen zu. |pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

