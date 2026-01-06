Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Ohne Führerschein über die A 6

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Dienstagmorgen passte ein 37-jähriger Mann aus Berlin seine Geschwindigkeit nicht der derzeitigen Witterungslage an. Der Opel Astra war in Richtung Saarbrücken unterwegs und kollidierte zwischen dem Autobahndreieck Kaiserslautern und der Anschlussstelle Kaiserslautern West mit der Schutzplanke. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Funkstreife der Polizeiautobahnstation fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, der Wagen seit einem Jahr nicht ordnungsgemäß zugelassen ist und die Kennzeichen für einen Peugeot ausgegeben wurden. Auf den Fahrer kommen nun verschiedene Strafanzeigen zu. |pastkl

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell