Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
POL-PASTKL: Ohne Führerschein über die A 6
Kaiserslautern (ots)
Am frühen Dienstagmorgen passte ein 37-jähriger Mann aus Berlin seine Geschwindigkeit nicht der derzeitigen Witterungslage an. Der Opel Astra war in Richtung Saarbrücken unterwegs und kollidierte zwischen dem Autobahndreieck Kaiserslautern und der Anschlussstelle Kaiserslautern West mit der Schutzplanke. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Funkstreife der Polizeiautobahnstation fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, der Wagen seit einem Jahr nicht ordnungsgemäß zugelassen ist und die Kennzeichen für einen Peugeot ausgegeben wurden. Auf den Fahrer kommen nun verschiedene Strafanzeigen zu. |pastkl
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell