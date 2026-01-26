PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Brennender Transporter
Kaiserslautern (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Montagmorgen 
pünktlich zum Berufsverkehr ein Autotransporter in Brand. Der Fahrer 
konnte den mit Elektroautos beladenen Transporter, kurz vor 
Kaiserslautern-West noch auf den Seitenstreifen lenken. Die 
herbeieilende Berufsfeuerwehr löschte den Brand unter anderem mit 
Löschschaum. Zum Zweck der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die 
Autobahn in Fahrtrichtung Saarbrücken mehrfach voll gesperrt werden, 
was zu Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Mittlerweile fließt der 
Verkehr einspurig in Richtung Saarbrücken. Der Sachschaden bewegt 
sich im mittleren sechsstelligen Bereich. Der Fahrer blieb 
unverletzt. |pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

