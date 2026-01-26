Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Brennender Transporter

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Montagmorgen pünktlich zum Berufsverkehr ein Autotransporter in Brand. Der Fahrer konnte den mit Elektroautos beladenen Transporter, kurz vor Kaiserslautern-West noch auf den Seitenstreifen lenken. Die herbeieilende Berufsfeuerwehr löschte den Brand unter anderem mit Löschschaum. Zum Zweck der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Fahrtrichtung Saarbrücken mehrfach voll gesperrt werden, was zu Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Mittlerweile fließt der Verkehr einspurig in Richtung Saarbrücken. Der Sachschaden bewegt sich im mittleren sechsstelligen Bereich. Der Fahrer blieb unverletzt. |pastkl

