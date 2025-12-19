Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Abfalleimer brennt auf Kundentoilette

Schiffdorf-Spaden (ots)

Am Nachmittag des 19. Dezember 2025, wurden die Ortsfeuerwehren Spaden, Wehden und Bramel um 15:23 Uhr in den Neufelder Weg nach Spaden alarmiert. In einem ehemaligen Supermarktgebäude, mit innenliegenden Gewerbebetrieben, kam es nach Aussagen von Anrufern zu einer unklaren Rauchentwicklung im Bereich der Kundentoiletten.

Nach erster Erkundung durch die Feuerwehrkräfte vor Ort, konnte dieses Lagebild bestätigt werden. Nach einer genaueren Erkundung durch einen Trupp unter Atemschutz konnte die Ursache gefunden werden. Auf dem barrierefreien Kunden-WC kam es in einem Abfalleimer zu einem Brandereignis, welches bereits von selbst erloschen war, mit einer sehr starken Rauchentwicklung. Der gesamte Bereich um die Kundentoiletten war durch den Rauch nicht ohne Atemschutz betretbar.

Die Einsatzkräfte brachten den Abfalleimer außerhalb des Gebäudes. Im Gebäude wurden alle anliegenden Räume kontrolliert und abschließend die Zwischendecke kontrolliert, ob es einen weiteren Brandherd oder eine Ausbreitung gibt. Nach Belüftungsmaßnahmen der Feuerwehr, konnte der Einsatz gegen 16:30 Uhr beendet werden.

Zur Schadensursache und der Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen.

