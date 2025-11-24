Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer absolvieren erfolgreich Qualifikationsstufe 2

Zwischen dem 20. Oktober und 01. November 2025 fand erstmals die Ausbildung zur Qualifikationsstufe 2 in Altluneberg statt. Insgesamt 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlernten hierbei, für den Feuerwehrdienst, erforderliches Wissen und absolvierten diese Ausbildungsstufe erfolgreich.

Mit der Ausbildungsreform des Landes Niedersachsen im Bereich Grundausbildung in der Feuerwehr wurden im vergangenen Jahr die Qualifikationsstufen 1 bis 3 eingeführt. Diese Qualifikationsstufen ersetzen die vorherige Truppmann 1 und 2 Ausbildung, sowie den Lehrgang Truppführer.

Die 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten in den Wochen ihr Können und Wissen aus den Ortsfeuerwehren und lernten weiteres in den Bereichen Sonderfahrzeugen, Gefahrgut und Katastrophenschutz. Auch Übungen in den Bereichen Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung kamen nicht zu kurz.

