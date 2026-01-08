Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 08.01.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Geparktes Auto gestreift

Um 09:17 Uhr befuhr gestern Morgen eine 76-Jährige aus der Gemeinde Meißner mit ihrem Pkw die "Alte Schulstraße" in Bad Sooden-Allendorf in Richtung "Oberste Straße". Beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw Opel streifte sie mit ihrem Auto das geparkte Auto, wodurch ein Sachschaden von ca. 6000 EUR entstand.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 19:36 Uhr beabsichtigte gestern Abend ein 66-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw in der Straße "Unter dem Berge" in Eschwege auszuparken. Dabei fuhr er gegen einen Pkw Volvo, wodurch geringer Sachschaden von ca. 200 EUR entstand.

Wildunfälle

Um 18:20 Uhr befuhr gestern Abend ein 27-Jähriger aus Niestetal mit einem Pkw die L 3242 von der B 27 kommend in Richtung Frankershausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davon lief. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Um 07:46 Uhr befuhr heute Morgen eine 45-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw die Dürerstraße in Waldkappel-Gehau in Richtung Eltmannsee. In der Gemarkung von Gehau kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Auto entstand nur geringer Sachschaden.

Diebstahl von Kennzeichen

Gleich mehrere Diebstähle von amtlichen Kennzeichen ereigneten sich zwischen dem 06.01.26, 18:00 Uhr und dem 07:01.26, 10:30 Uhr in der Tiefgarage in der Straße "Auf dem Herrengraben" in Bad Sooden-Allendorf. Insgesamt wurden bei drei dort geparkten Autos die jeweils hinteren amtlichen Kennzeichen abmontiert und gestohlen. Dabei handelt es sich um die Kennzeichen "MD-KC 2016", "WIZ-MB 68" und "ESW-LS 201". Schaden: 150 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Gegen Leitplanke gefahren

Um 21:29 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 64-Jähriger aus Dippach die L 3248 zwischen Blankenbach und Wölfterode. Als ein Reh auf die Straße lief, wich er dem Tier aus, was zur Folge hatte, dass er mit seinem Pkw über die Gegenfahrbahn hinweg in die Leitplanken fuhr. Das Fahrzeug wurde dadurch schwer beschädigt, unter anderem wurde das linke Vorderrad aus der Achse gebrochen, wodurch das Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird mit ca. 10.000 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

