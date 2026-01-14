Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in der Bismarckstraße - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Montagabend (12.01.2026), 19:30 Uhr, und Dienstagmorgen (13.01.2026), 09:00 Uhr, kam es zu zwei Einbrüchen in der Bismarckstraße.

In einer Gaststätte nahe des Berliner Platzes wurde nach derzeitigem Stand nichts gestohlen. Die unbekannten Täter verursachten jedoch durch den Einbruch Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Der zweite Tatort befand sich weiter nördlich zwischen der Ecke Bahnhofstraße und Ecke Schulstraße. Betroffen hierbei war ein Nonfood-Discounter. Auch dort verließen die unbekannten Täter die Örtlichkeit ohne etwas zu stehlen. Durch die Tathandlung entstand ebenfalls Schaden in Höhe von 500 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der E-Mail-Adresse piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder unter 0621/963- 24150 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell