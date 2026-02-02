PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Schwerpunktdienst sorgt für Sicherheit am Bahnhof - Mutmaßlicher Drogenhändler gefasst

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Sonntag (01.02.2026) führte der Schwerpunktdienst der Hagener Polizei intensive Kontrollen rund um den Hagener Hauptbahnhof durch. Das Ziel der Beamten: die Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität. Gegen 14 Uhr überprüften sie aufgrund mehrerer Verdachtsmomente einen 18-Jährigen in der Stresemannstraße. Er führte ein Reizstoffsprühgerät, Haschisch und Bargeld in für einen Dealer typischer Stückelung, sowie Tabletten mit sich. Zur Herkunft des Rauschgiftes machte er keine glaubhaften Angaben. Die Beamten nahmen den 18-Jährigen mit auf die Wache und sprachen ihm ein Bereichsbetretungsverbot aus. Die Drogen und das Tierabwehrspray stellten die Beamten sicher. Auch in den kommenden Tagen werden die Beamten des Schwerpunktdienstes ohne Kompromisse gegen Rauschgiftkriminalität am Bahnhof einschreiten. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 10:15

    POL-HA: Hagenerin löst zwei Polizeieinsätze aus

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Am Sonntag (01.02.) griff eine Hagenerin gegen 17.30 Uhr Polizisten an und leistete Widerstand. Die 24-Jährige, bei der sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung ergaben, löste zwei Einsätze aus, da sie sich gegenüber anderen Menschen verbal und körperlich aggressiv verhielt. Eine Nachbarin hatte noch in den frühen Morgenstunden den Notruf gewählt, nachdem ein Streit mit der Hagenerin ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 10:00

    POL-HA: 69-jähriger Hotelgast will Zimmer nicht verlassen und leistet Widerstand

    Hagen-Mitte (ots) - Ein psychisch auffälliger Senior verweigerte am Sonntagnachmittag (01.02.2026), sein Zimmer im Hotel an der Straße "Am Hauptbahnhof" zu verlassen. Als Einsatzkräfte vor Ort erschienen, leistete der 69-Jährige Widerstand. Das Hotelpersonal forderte den Mann auf, das Zimmer zu verlassen, da er bereits hätte auschecken sollen. Der Mann reagierte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren