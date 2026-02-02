Polizei Hagen

POL-HA: Schwerpunktdienst sorgt für Sicherheit am Bahnhof - Mutmaßlicher Drogenhändler gefasst

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Sonntag (01.02.2026) führte der Schwerpunktdienst der Hagener Polizei intensive Kontrollen rund um den Hagener Hauptbahnhof durch. Das Ziel der Beamten: die Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität. Gegen 14 Uhr überprüften sie aufgrund mehrerer Verdachtsmomente einen 18-Jährigen in der Stresemannstraße. Er führte ein Reizstoffsprühgerät, Haschisch und Bargeld in für einen Dealer typischer Stückelung, sowie Tabletten mit sich. Zur Herkunft des Rauschgiftes machte er keine glaubhaften Angaben. Die Beamten nahmen den 18-Jährigen mit auf die Wache und sprachen ihm ein Bereichsbetretungsverbot aus. Die Drogen und das Tierabwehrspray stellten die Beamten sicher. Auch in den kommenden Tagen werden die Beamten des Schwerpunktdienstes ohne Kompromisse gegen Rauschgiftkriminalität am Bahnhof einschreiten. (hir)

