POL-HA: Hagenerin löst zwei Polizeieinsätze aus

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Sonntag (01.02.) griff eine Hagenerin gegen 17.30 Uhr Polizisten an und leistete Widerstand. Die 24-Jährige, bei der sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung ergaben, löste zwei Einsätze aus, da sie sich gegenüber anderen Menschen verbal und körperlich aggressiv verhielt. Eine Nachbarin hatte noch in den frühen Morgenstunden den Notruf gewählt, nachdem ein Streit mit der Hagenerin entstanden war. Im Beisein der Polizei wollte die 24-Jährige mit erhobenen Fäusten auf die Frau losgehen. Die Randaliererin musste zur Verhinderung von Straftaten, zur Ausnüchterung und zur emotionalen Beruhigung in Gewahrsam genommen werden.

Am späten Nachmittag löste sie dann einen weiteren Polizeieinsatz aus. Als eine Streifenwagenbesatzung ihre Wohnanschrift in Hohenlimburg aufsuchte, verhielt sie sich erneut hochgradig und lautstark aggressiv. Den Beamten gelang es nicht, die Hagenerin zu beruhigen. Sie musste im weiteren Verlauf fixiert werden. Immer wieder wollte die 24-Jährige die Einsatzkräfte treten. Während der Fahrt in eine medizinische Einrichtung schlug sie zudem mit ihrem Kopf in Richtung eines Polizisten. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (arn)

