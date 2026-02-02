Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer missachtet rote Ampel und gefährdet achtjähriges Mädchen

Hagen-Emst (ots)

Ein 27-jähriger Autofahrer missachtete am Sonntagnachmittag (01.02.2026) auf Emst eine rote Ampel und gefährdete dadurch ein achtjähriges Mädchen, das dort die Fahrbahn überqueren wollte. Nach Angaben des Vaters stand er mit seiner Tochter gegen 17.30 Uhr an der Fußgängerampel am Marktplatz in der Karl-Ernst-Osthaus-Straße. Nachdem die Ampel auf Grün umgesprungen war, betrat die Achtjährige, zusammen mit ihrem Vater, die Fahrbahn. Aus Richtung der Haßleyer Straße kam der 27-Jährige mit seinem Seat angefahren und fuhr trotz der für ihn Rotlicht zeigenden Ampel weiter in Richtung Wasserloses Tal. Dabei musste er in den Gegenverkehr ausweichen, um das achtjährige Mädchen nicht zu erfassen. Der Vater des Kindes merkte sich das Autokennzeichen und alarmierte die Polizei. Außerdem beobachtete eine unabhängige Zeugin den Vorfall. Es gelang den Beamten, den Fahrer zu ermitteln. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn ein. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

