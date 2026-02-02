Polizei Hagen

POL-HA: Witterungsbedingter Unfall mit E-Scooter

Hagen-Eilpe (ots)

Auf der Delsterner Straße stürzte eine Hagenerin am Freitag (30.01.) aufgrund der Witterungsbedingungen mit einem E-Scooter. Gegen 07.20 Uhr nahm eine Streifenwagenbesatzung den Unfall auf. Die 62-Jährige berichtete den Polizisten, dass sie aufgrund des glatten Gehweges zu Fall kam. Bei dem Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu. Sie lehnt es jedoch ab, dass die Beamten einen Rettungswagen verständigen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell