Polizei Hagen

POL-HA: Witterungsbedingter Unfall mit E-Scooter

Hagen-Eilpe (ots)

Auf der Delsterner Straße stürzte eine Hagenerin am Freitag (30.01.) aufgrund der Witterungsbedingungen mit einem E-Scooter. Gegen 07.20 Uhr nahm eine Streifenwagenbesatzung den Unfall auf. Die 62-Jährige berichtete den Polizisten, dass sie aufgrund des glatten Gehweges zu Fall kam. Bei dem Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu. Sie lehnt es jedoch ab, dass die Beamten einen Rettungswagen verständigen. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

