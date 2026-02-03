PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Nachbarin wird Zeugin von häuslicher Gewalt und verständigt die Polizei

Hagen-Altenhagen (ots)

Eine Zeugin wählte Montagnachmittag (02.02.) den Notruf der Polizei, nachdem sie gegen 16 Uhr sah, wie eine Hagenerin im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Altenhagen durch ihren Partner geschlagen wurde. Als eine Streifenwagenbesatzung eintraf, saß die Frau weinend im Wohnzimmer. Sie berichtete, dass sie aufgrund eines Streits die Wohnung ihres Freundes verlassen wollte. Der 35-Jährige habe sie jedoch nicht gehen lassen, sie geschlagen, geboxt und getreten. Es sei bereits im Dezember zu einem körperlichen Übergriff durch ihn gekommen. Der 35-jährige Hagener wollte gegenüber den Polizisten keine Angaben machen. Er gab lediglich an, dass seine Freundin die Wohnung nicht verlassen wollte. Die Hagenerin erlitt leichte Verletzungen, eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in ein Krankenhaus. Ihr Partner muss sich wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung verantworten und erhielt eine Strafanzeige. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren