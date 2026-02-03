PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Hagener greift Gerichtsvollzieher an und leistet Widerstand gegen die Polizei

Hagen-Altenhagen (ots)

Kurz nachdem ein Gerichtsvollzieher am Montag (02.02.) die Wohnung eines Hageners am Märkischen Ring aufsuchte, verständigte der Beamte die Polizei. Er gab an, kurz nach seiner Ankunft um 08.45 Uhr, bedrängt worden zu sein. Ein 37-jähriger Hagener sei aggressiv geworden, als der Gerichtsvollzieher eine Maßnahme zur Vermögensauskunft vollstreckte. Der Betroffene dieser Maßnahme habe ihn geschubst, zur Seite gestoßen und lief anschließend in Richtung Gertrudstraße davon. Während Polizisten mit dem Gerichtsvollzieher sprachen, kehrte der 37-Jährige zu seiner Wohnung zurück. Er schlug die Hände eines Polizisten weg und sperrte sich, als er fixiert werden musste. Angaben zum Vorfall wollte der Mann nicht machen. Er muss sich wegen Widerstands verantworten und erhielt eine Strafanzeige. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

