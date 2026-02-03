POL-HA: 42-jähriger Autofahrer legt gefälschten Führerschein vor
Hagen-Wehringhausen (ots)
In Wehringhausen war am Montag (02.02.2026) ein 42 Jahre alter Autofahrer unterwegs, der bei einer Polizeikontrolle einen gefälschten Führerschein vorwies.
Zunächst war der Mann gegen 22.30 Uhr einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen, da er während der Autofahrt auf der Eugen-Richter-Straße sein Smartphone bediente. Die Beamten hielten den Fahrer an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Der 42-Jährige händigte den Einsatzkräften einen griechischen Führerschein aus. Die Fahrerlaubnis konnte jedoch im Rahmen der Überprüfung nicht bestätigt werden. Zudem fehlten auf dem Führerschein diverse Sicherheitsmerkmale, die die Gültigkeit des Dokuments nachwiesen. Daraufhin untersagten die Polizisten ihm das Führen von Fahrzeugen und stellten den gefälschten Führerschein sicher. Weiterhin leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung gegen den 42-Jährigen ein. (rst)
