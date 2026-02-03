PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung nach "Parkrempler"

Hagen-Mitte (ots)

Nach einem "Parkrempler" erhielt ein 24-jähriger Hagener am Montag (02.02.) eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Gegen 18.30 Uhr fuhr der Mann mit einem Peugeot durch die Blücherstraße und beschädigte beim Einparken einen Peugeot. Während Polizisten den Unfall aufnahmen, bemerkten sie die geröteten und glasigen Augen des jungen Hageners. Seine Pupillen reagierten zudem kaum auf Lichteinstrahlungen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest schlug auf THC an. Der 24-Jährige gab daraufhin an, am Vortag einen Joint geraucht zu haben. Cannabis konsumiere er jeden Abend. Der Mann musste die Polizisten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Der Führerschein des 24-Jährigen wurde beschlagnahmt. Ihm ist das Führen von Kraftfahrzeugen bis auf Weiteres Untersagt. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

