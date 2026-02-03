PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Mit Softair-Pistole herumgewedelt - Polizei stellt Anscheinswaffe sicher

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Montag (02.02.2026) meldeten Zeugen gegen 12 Uhr einen Mann in der Herrenstraße, der sich auffällig verhielt. Der 37-Jährige wedelte dort mit einer Pistole herum und schrie dabei. Als die Polizisten am Einsatzort eintrafen, hob der Mann nach Aufforderung umgehend die Hände in die Luft. Die Polizisten legten dem Hagener zunächst Handfesseln an und fanden bei einer Durchsuchung eine Softair-Pistole auf, die auf den ersten Blick von einer echten Schusswaffe nicht zu unterscheiden war. Der 37-Jährige behauptete, dass er die Waffe vor kurzem gefunden habe. Die Beamten stellten die Pistole sicher und legten eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz vor. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

