Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Mehrfache Schussabgaben auf Lagerhalle in Schwerte

Schwerte (ots)

Zwischen dem 21.12.2025 und dem 05.01.2026 kam es zu mehrfachen Schussabgaben auf eine im Bau befindliche Lagerhalle an der Straße "Rosenweg" in Schwerte.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerte unter 02304 921 3320 oder 02303 921 0 oder per Mail poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

