POL-UN: Schwerte - Mehrfache Schussabgaben auf Lagerhalle in Schwerte
Schwerte (ots)
Zwischen dem 21.12.2025 und dem 05.01.2026 kam es zu mehrfachen Schussabgaben auf eine im Bau befindliche Lagerhalle an der Straße "Rosenweg" in Schwerte.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerte unter 02304 921 3320 oder 02303 921 0 oder per Mail poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell