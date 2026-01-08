PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbruch in Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses

Schwerte (ots)

Zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung an der Straße "Grandweg" kam es am Mittwoch (07.01.2026) in Schwerte-Ergste.

Unbekannte Täter drangen zwischen 12.00 Uhr und 19.40 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters in die Wohnung des Mehrfamilienhauses ein.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerte unter 02304 921 3320 oder 02303 921 0 oder per Mail poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

