POL-UN: Schwerte - Einbruch in Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses
Schwerte (ots)
Zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung an der Straße "Grandweg" kam es am Mittwoch (07.01.2026) in Schwerte-Ergste.
Unbekannte Täter drangen zwischen 12.00 Uhr und 19.40 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters in die Wohnung des Mehrfamilienhauses ein.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerte unter 02304 921 3320 oder 02303 921 0 oder per Mail poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.
