POL-UN: Bergkamen - Täter brechen drei Stromkästen auf Wohnmobilabstellplatz auf
Bergkamen (ots)
In der Nacht von Montag (05.01.2026), 20.00 Uhr auf Dienstag (06.01.2026), 09.30 Uhr haben bislang Unbekannte drei Stromkästen am Hafenweg in Bergkamen-Rünthe aufgebrochen.
Darin befindliches Bargeld wurde entwendet.
Es entstand Sachschaden.
Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell