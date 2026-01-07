Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Täter brechen drei Stromkästen auf Wohnmobilabstellplatz auf

Bergkamen (ots)

In der Nacht von Montag (05.01.2026), 20.00 Uhr auf Dienstag (06.01.2026), 09.30 Uhr haben bislang Unbekannte drei Stromkästen am Hafenweg in Bergkamen-Rünthe aufgebrochen.

Darin befindliches Bargeld wurde entwendet.

Es entstand Sachschaden.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell