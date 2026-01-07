PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Drei männliche Personen entwenden mehrere Mobiltelefone - vorläufige Festnahmen

Schwerte (ots)

Zwei männliche Täter haben am Dienstag (06.01.2026) gegen 16.25 Uhr mehrere Mobiltelefone gewaltsam aus einem Verkaufsgeschäft an der Brückstraße in Schwerte entwendet. Ein dritter Täter sicherte den Fluchtweg.

Nachdem die Täter mit dem Gut aus der Filiale in Richtung Marktplatz geflüchtet waren, konnten zwei von ihnen während einer Tatortbereichsfahndung im Bereich der Haselackstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden - die Tatbeute wurde bei ihnen ebenfalls aufgefunden. Der dritte Täter ist weiterhin flüchtig.

Bei den vorläufig festgenommenen Tätern handelt es sich um einen 17-Jährigen Rumänen aus Dortmund und einen 21-Jährigen Rumänen aus Spanien. Beide Beschuldigte wurden nach polizeilichen Maßnahmen mangels validen Haftgründen aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Unterdessen sucht die Polizei Schwerte nach dem dritten Täter, der den Bandendiebstahl begleitet hat. Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

