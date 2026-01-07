Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - mehrere Einbrüche in der Erich-Ollenhauer-Straße

Bergkamen (ots)

Von Montag (05.01.206) auf Dienstag (06.01.2026) kam es zu zwei vollendeten und einem versuchten Einbruch in der Erich-Ollenhauer-Straße.

Betroffen war in einem Tatzeitraum von Montag um 16:30 Uhr bis Dienstag um 08:00 Uhr eine Gaststätte. Dort hebelten bislang unbekannte Täter eine Tür auf und verschafften sich Zutritt in das Gebäude.

Weiterhin kam es von Montag um 22:30 Uhr bis Dienstag um 07:40 Uhr zu einem Einbruch in eine Lagerhütte an der Erich-Ollenhauer-Straße. Auch dort wurde eine Tür durch unbekannte Täter aufgehebelt.

Ein weiterer Einbruchsversuch wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem Lagerraum auf einem Firmengelände der Erich-Ollenhauer-Straße festgestellt. Dort versuchten unbekannte Täter ein Fenster aufzuhebeln.

Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Fällen des Diebstahls eingeleitet. Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Kamen unter den Telefonnummern 02307 921 3220 oder 02303 921 0 entgegen. Zeugen können sich auch gerne auch per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell