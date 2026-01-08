Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Schmuckgeschäft

Unna (ots)

In der Nacht von Mittwoch (07.01.2026) auf Donnerstag (08.01.2026) verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in ein Schmuckgeschäft in der Bahnhofstraße.

Die Täter schlugen hierzu die Glaseingangstür ein.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls eingeleitet.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Unna unter den Telefonnummern 02303 921 3120 oder 02303 921 0 entgegen. Zeugen können sich auch gerne auch per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell