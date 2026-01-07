PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeugen nach Fahrzeug-Bränden gesucht

Unna (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (07.01.2026) kam es zu zwei Fahrzeugbränden in Unna-Königsborn.

Am ersten Tatort an der Vaersthausener Straße meldete ein Zeuge gegen 03.20 Uhr, zweite laute Knallgeräusche gehört zu haben. Vor einem Einfamilienhaus stand ein Pkw in Vollbrand unter einem Carport. Benachbarte Garagen wurden nicht beschädigt.

Am zweiten Tatort an der Hardenbergstraße hörten Zeugen gegen 03.30 Uhr ebenfalls einen lauten Knall. Mit Blick aus dem Fenster stand dort ein Transporter am Straßenrand in Flammen, die Front brannte komplett aus.

Verletzt wurde bei den Bränden niemand.

Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg.

Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Die Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

