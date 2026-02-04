Polizei Hagen

POL-HA: Defektes Rücklicht führt zu Strafanzeige

Hagen-Altenhagen (ots)

Aufgrund eines defekten Rücklichts stoppten Polizisten am Mittwoch (04.02.) in den frühen Morgenstunden einen 39-Jährigen mit seinem VW. Der Hagener war um 03.30 Uhr auf der Eckeseyer Straße unterwegs, als er der Streifenwagenbesatzung ins Auge fiel. Der Mann händigte den Beamten seinen Führerschein zwar während der Kontrolle aus, eine Überprüfung in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab jedoch, dass der 39-Jährige seit Oktober 2025 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zum Tatvorwurf wollte sich der Mann nicht äußern. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, die Einsatzkräfte leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 39-Jährigen ein. (arn)

