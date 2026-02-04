Polizei Hagen

POL-HA: Wechselseitige Körperverletzung endet im Polizeigewahrsam

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstag (03.02.) kam es gegen 22.20 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern, die am Graf-von-Galen-Ring in einem Casino aufeinandertrafen. Zwei Brüder (22 und 17 Jahre alt) gaben an, mit einem Freund vor die Tür gegangen zu sein, um zu rauchen. Man habe einen 23-Jährigen nach einer Zigarette gefragt. Hieraus habe sich ein Streit und im weiteren Verlauf eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt, in die sich ein 18-Jähriger eingemischt habe.

Die vier Männer beschuldigten sich gegenseitig und gaben jeweils an, zuerst geschlagen worden zu sein. Sie erlitten jeweils leichte Verletzungen. Der 23-jährige Beteiligte verhielt sich auch im Beisein der Polizei aufbrausend. Er beruhigte sich lediglich bedingt. Nach der Aufnahme des Sachverhaltes schrie er fortlaufend in Richtung der anderen Beteiligten. Auch nach mehrfacher Aufforderung, sich ruhig zu verhalten, drehte er sich immer wieder um und provozierte die anderen Männer. Da zu befürchten war, dass sich eine weitere Auseinandersetzung entwickelt, musste er zur Verhinderung von weiteren Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Eine Streifenwagenbesatzung fertigte Strafanzeigen bezüglich der begangenen wechselseitigen Körperverletzungen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell