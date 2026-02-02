PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen - Mehrere Hunderttausend Euro Sachschaden

Stuttgart-Nord (ots)

Bei einem Unfall am Sonntagabend (01.02.2026) ist in der Heilbronner Straße ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Ein 23 Jahre alter Lamborghini-Fahrer war gegen 20.30 Uhr in der Heilbronner Straße von Feuerbach in Richtung Pragstraße unterwegs, als er auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Pragsattel aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet, von der Fahrbahn abkam und gegen eine Betonmauer prallte. Anschließend kam er mitten auf der Fahrbahn zum Stehen. Kurze Zeit später musste ein 38-jähriger Skoda-Fahrer dem verunfallten Lamborghini ausweichen und wechselte den Fahrstreifen. Hierbei übersah er ersten Erkenntnissen zufolge einen neben ihm in gleicher Richtung fahrenden Toyota eines 66-Jährigen und streifte diesen. Es entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Der Lamborghini war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

