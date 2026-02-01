Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Wenden zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Steiermärker Straße haben sich am späten Samstagabend (31.01.2026) insgesamt vier Personen Verletzungen zugezogen. Ein 36 Jahre alter Mann fuhr gegen 23.30 Uhr mit seinem Audi A6 auf dem rechten Fahrstreifen auf der Steiermärker Straße in Richtung Weilimdorf. Er setzte auf Höhe der Bregenzer Straße unvermittelt zum Wenden an und kollidiert mit einem VW Golf eines 24 Jahre alten Mannes welcher mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit den linken Fahrstreifen befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 26 Jahre alte Mitfahrer und der Fahrer des Audi leicht verletzt. Der Fahrer des VW wurde ebenfalls leicht verletzt, sein 20 Jahre alter Mitfahrer schwer. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Der Schaden beträgt mehrere Zehntausend Euro. Während der Unfallaufnahme war die Steiermärker Straße zwischen Leobener Straße und Bregenzer Straße in beiden Richtungen gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart zu melden.

