Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mann flüchtet nach mutmaßlichem Diebstahl - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 20-Jähriger soll am Donnerstagabend (29.01.2026) in einem Sportbekleidungsgeschäft in einem Kaufhaus am Mailänder Platz mehrere Kleidungsstücke gestohlen haben. Der Tatverdächtige soll gegen 18.30 Uhr mehrere Kleidungsstücke in seine Einkaufstasche gelegt und damit aus dem Geschäft gelaufen sein. Mitarbeiterinnen und ein Kunde des Geschäfts hinderten den Tatverdächtigen bei seinem Fluchtversuch, brachten ihn zurück in das Geschäft und übergaben ihn den alarmierten Polizeibeamten. Diese nahmen den 20-Jährigen fest. Der Mann mit algerischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Freitags (30.01.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

  • 30.01.2026 – 15:03

    POL-S: Versuchter Raub auf Imbiss - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Stammheim (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagabend (29.01.2026) versucht, einen 52 Jahre alten Mann in einem Imbiss an der Freihofstraße auszurauben. Der Unbekannte betrat den Imbiss gegen 22.20 Uhr und forderte den 52-jährigen Gastronom unter Vorhalt eines Messers auf, ihm die Kasse zu übergeben. Als der 52-Jährige eine gleichaltrige Mitarbeiterin anwies, die Polizei zu rufen, flüchtete der ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 13:50

    POL-S: Einbrecher von Bewohnern überrascht - Zeugen gesucht

    Stuttgart -Vaihingen /-Süd /-Weilimdorf (ots) - Unbekannte sind am Donnerstagabend (29.01.2026) oder am Freitagfrüh (30.01.2026) in ein Einfamilienhaus an der Steigstraße und in zwei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern an der Mörikestraße und Matthäusstraße eingebrochen. An der Steigstraße hebelte ein Einbrecher gegen 19.00 Uhr die Terrassentür des Einfamilienhauses auf und traf im Schlafzimmer auf die Bewohnerin. ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 11:39

    POL-S: 53-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Süd (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagabend (29.01.2026) einen 53-Jährigen Mann geschlagen und anschließend bestohlen. Der Unbekannte soll den Mann vor einem Kiosk in der Böblinger Straße angesprochen und ihn nach Tabletten gefragt haben. Als er dies verneinte, folgte der Unbekannte den Mann bis in die Böheimstraße. Dort schlug er ihn mehrmals in den Rücken und verletzte ihn hierbei leicht. ...

    mehr
