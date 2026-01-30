Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mann flüchtet nach mutmaßlichem Diebstahl - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 20-Jähriger soll am Donnerstagabend (29.01.2026) in einem Sportbekleidungsgeschäft in einem Kaufhaus am Mailänder Platz mehrere Kleidungsstücke gestohlen haben. Der Tatverdächtige soll gegen 18.30 Uhr mehrere Kleidungsstücke in seine Einkaufstasche gelegt und damit aus dem Geschäft gelaufen sein. Mitarbeiterinnen und ein Kunde des Geschäfts hinderten den Tatverdächtigen bei seinem Fluchtversuch, brachten ihn zurück in das Geschäft und übergaben ihn den alarmierten Polizeibeamten. Diese nahmen den 20-Jährigen fest. Der Mann mit algerischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Freitags (30.01.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

