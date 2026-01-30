Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 53-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagabend (29.01.2026) einen 53-Jährigen Mann geschlagen und anschließend bestohlen. Der Unbekannte soll den Mann vor einem Kiosk in der Böblinger Straße angesprochen und ihn nach Tabletten gefragt haben. Als er dies verneinte, folgte der Unbekannte den Mann bis in die Böheimstraße. Dort schlug er ihn mehrmals in den Rücken und verletzte ihn hierbei leicht. Anschließend stahl der Unbekannte seine Umhängetasche, in der sich ein Geldbeutel, ein Handy und eine Brille befand. Der Täter floh anschließend in unbekannte Richtung. Er war zirka 170 Zentimeter groß, schlank, etwa 30 Jahre alt und trug einen Bart. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

