PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 53-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagabend (29.01.2026) einen 53-Jährigen Mann geschlagen und anschließend bestohlen. Der Unbekannte soll den Mann vor einem Kiosk in der Böblinger Straße angesprochen und ihn nach Tabletten gefragt haben. Als er dies verneinte, folgte der Unbekannte den Mann bis in die Böheimstraße. Dort schlug er ihn mehrmals in den Rücken und verletzte ihn hierbei leicht. Anschließend stahl der Unbekannte seine Umhängetasche, in der sich ein Geldbeutel, ein Handy und eine Brille befand. Der Täter floh anschließend in unbekannte Richtung. Er war zirka 170 Zentimeter groß, schlank, etwa 30 Jahre alt und trug einen Bart. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 11:29

    POL-S: 19-Jährige sexuell belästigt - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

    Stuttgart-Mitte (ots) - Ein 43-Jähriger Mann soll am Donnerstagabend (29.01.2026) eine 19-Jährige Frau sexuell belästigt haben. Der Mann kam der Frau, die mit einer Freundin auf der Königstraße unterwegs war, gegen 20.00 Uhr entgegen und soll ihr beim Vorbeigehen über das Gesäß gestrichen haben. Die Frau teilte dies daraufhin in der Nähe befindlichen ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 11:10

    POL-S: Sechs Fahrzeuge beschädigt und 120.000 Euro Schaden

    Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Bei einem Unfall am Donnerstagabend (29.01.2026) in der Kirchtalstraße ist ein Sachschaden in Höhe von rund 120.000 Euro entstanden. Ein 23 Jahre alter Mercedes-Fahrer war gegen 19.40 Uhr in der Kirchtalstraße Richtung Zabergäustraße unterwegs. An der Kreuzung zur Bönnigheimer Straße stieß er mit einem Taxi eines 40-Jährigen zusammen, der in Richtung Ludwigsburger Straße unterwegs ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren