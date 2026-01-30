PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 19-Jährige sexuell belästigt - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 43-Jähriger Mann soll am Donnerstagabend (29.01.2026) eine 19-Jährige Frau sexuell belästigt haben. Der Mann kam der Frau, die mit einer Freundin auf der Königstraße unterwegs war, gegen 20.00 Uhr entgegen und soll ihr beim Vorbeigehen über das Gesäß gestrichen haben. Die Frau teilte dies daraufhin in der Nähe befindlichen Polizeibeamten mit. Diese nahmen den Mann in Tatortnähe vorläufig fest und setzen ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart

