Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sechs Fahrzeuge beschädigt und 120.000 Euro Schaden

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstagabend (29.01.2026) in der Kirchtalstraße ist ein Sachschaden in Höhe von rund 120.000 Euro entstanden. Ein 23 Jahre alter Mercedes-Fahrer war gegen 19.40 Uhr in der Kirchtalstraße Richtung Zabergäustraße unterwegs. An der Kreuzung zur Bönnigheimer Straße stieß er mit einem Taxi eines 40-Jährigen zusammen, der in Richtung Ludwigsburger Straße unterwegs war. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 23-Jährige mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Kreuzung eingefahren sein. Durch den Zusammenstoß prallte das Taxi des 40-Jährigen in einen Pizza Imbiss und der Mercedes gegen eine am Straßenrand geparkte Mercedes E-Klasse, in dem eine 49-jährige Frau saß, die durch den Aufprall leicht verletzt wurde. Die E-Klasse stieß anschließend gegen eine Hauswand und gegen einen vor ihr geparkten Toyota, der wiederum auf einen Jeep geschoben wurde. Der Taxifahrer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Ein Volvo, der ebenfalls am Straßenrand geparkt war, wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile leicht beschädigt. Da der Verdacht bestand, dass der 23-jährige Mercedes-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, musste er neben einer Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell