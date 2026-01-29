PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (28.01.2026) in Erdgeschosswohnungen an der Geislinger Straße und Spittlerstraße eingebrochen. An der Geislinger Straße brach ein Täter gegen 19.00 Uhr das Wohnzimmerfenster auf. Er wurde dabei durch einen Bewohner ertappt und flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung. An der Spittlerstraße brachen die Täter zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr das Kinderzimmerfenster auf und durchwühlten sämtliche Räume. Sie erbeuteten vergoldete Silbermünzen, zwei Smartphones und Schmuck von bislang unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 13:21

    POL-S: Mutmaßlich betrunken Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen und Geschädigte gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt/ -Plieningen (ots) - Eine 53 Jahre alte Frau soll am Mittwochabend (28.01.2026) während ihrer Fahrt von Bad Cannstatt nach Plieningen einen Unfall verursacht und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Die 53-Jährige fuhr gegen 20.00 Uhr mit ihrem Kia von der Brombergstraße in Richtung Plieningen. An einem bislang unbekannten Ort, aber ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 12:01

    POL-S: 28-Jähriger von mehreren Unbekannten ausgeraubt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Eine Gruppe unbekannter Männer hat am Mittwochabend (28.01.2026) einen 28 Jahre alten Mann im Oberen Schlossgarten geschlagen und ausgeraubt. Fünf Männer der Gruppe gerieten gegen 22.45 Uhr mit dem 28-jährigen Mann in Streit, in dessen Verlauf sie den Mann schlugen und auf ihn eintraten. Anschließend stahlen zwei weitere Männer ein Handy ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 11:41

    POL-S: Beim Diebstahl erwischt - Täter geflüchtet

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein 29 Jahre alter Mann soll am Mittwoch (28.01.2026) in einem Supermarkt an der Wildunger Straße Waren im Wert von zirka 38 Euro gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten gewehrt haben. Der Ladendetektiv beobachtete gegen 13.00 Uhr, wie der Mann Waren in seinem Rucksack verstaute und an der Kasse nur ein paar davon bezahlte. Als er den 29-jährigen Mann nach dem Bezahlvorgang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren