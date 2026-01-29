Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (28.01.2026) in Erdgeschosswohnungen an der Geislinger Straße und Spittlerstraße eingebrochen. An der Geislinger Straße brach ein Täter gegen 19.00 Uhr das Wohnzimmerfenster auf. Er wurde dabei durch einen Bewohner ertappt und flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung. An der Spittlerstraße brachen die Täter zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr das Kinderzimmerfenster auf und durchwühlten sämtliche Räume. Sie erbeuteten vergoldete Silbermünzen, zwei Smartphones und Schmuck von bislang unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

