Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Diebstahl erwischt - Täter geflüchtet

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 29 Jahre alter Mann soll am Mittwoch (28.01.2026) in einem Supermarkt an der Wildunger Straße Waren im Wert von zirka 38 Euro gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten gewehrt haben. Der Ladendetektiv beobachtete gegen 13.00 Uhr, wie der Mann Waren in seinem Rucksack verstaute und an der Kasse nur ein paar davon bezahlte. Als er den 29-jährigen Mann nach dem Bezahlvorgang ansprach, soll dieser nach ihm geschlagen und anschließend die Flucht ergriffen haben. Kurze Zeit später kehrte der Mann zurück und alarmierte Beamte nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

