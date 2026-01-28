Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sattelzug und Linienbus zusammengestoßen

Stuttgart-West (ots)

Beim Zusammenstoß eines Sattelzugs und eines Linienbusses in der Rotenwaldstraße ist am Mittwochnachmittag (28.01.2026) nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren 10.000 Euro entstanden. Ein 26 Jahre alter Mann war mit seinem Lastwagen kurz nach 14.00 Uhr in der Rotenwaldstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Im Bereich des Westbahnhofes fuhr er den ersten Ermittlungen zufolge über eine rote Ampel und stieß mit einem Linienbus der Linie 50 zusammen, der aus einer Buswendeschleife herausfuhr. Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell