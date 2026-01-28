PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Angeblicher Bankmitarbeiter erbeutet mehrere zehntausend Euro

Stuttgart-Ost (ots)

Ein unbekannter Telefontrickbetrüger hat am Dienstag (27.01.2026) eine 76 Jahre alte Frau aus Stuttgart-Ost um mehrere zehntausend Euro betrogen. Die 76-Jährige erhielt einen Telefonanruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Dieser brachte die Seniorin durch geschickte Gesprächsführung dazu, ihre Online-Banking-Zugangsdaten preiszugeben. Dazu gaukelte er der 76-Jährigen vor, dass er unberechtigte Kontobewegungen überprüfen müsse. Später stellte die 76-Jährige unberechtigte Überweisungen in Höhe von 60.000 Euro auf ihren Konten fest und alarmierte die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 15:20

    POL-S: Fahrzeugfahrer vor Kontrolle geflüchtet - Zeugen gesucht

    Stuttgart-West (ots) - Ein unbekannter Fahrer eines grauen BMW ist am Dienstagmorgen (27.01.2026) vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet. Der Fahrer missachtete gegen 10.25 Uhr die Geschwindigkeitsbegrenzung im Schwabtunnel, weshalb Polizeibeamte ihn kontrollieren wollten. Der Fahrer hielt erst an, flüchtete aber in Richtung Westbahnhof als die Polizeibeamten an das ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 14:37

    POL-S: Wohnungsbrand

    Stuttgart-Süd (ots) - In einer Dachgeschosswohnung in der Hohentwielstraße ist am Montagabend (26.01.2026) aus bislang nicht geklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Ein Bewohner des Hauses bemerkte gegen 22.45 Uhr Rauch im Haus und verständigte die Polizei. Die Feuerwehr fand die Bewohnerin in der Brandwohnung vor und rettete sie aus der Wohnung. Diese bleibt bis auf weiteres unbewohnbar. Rettungskräfte brachten die Bewohnerin mit dem Verdacht einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren