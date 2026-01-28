POL-S: Angeblicher Bankmitarbeiter erbeutet mehrere zehntausend Euro
Stuttgart-Ost (ots)
Ein unbekannter Telefontrickbetrüger hat am Dienstag (27.01.2026) eine 76 Jahre alte Frau aus Stuttgart-Ost um mehrere zehntausend Euro betrogen. Die 76-Jährige erhielt einen Telefonanruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Dieser brachte die Seniorin durch geschickte Gesprächsführung dazu, ihre Online-Banking-Zugangsdaten preiszugeben. Dazu gaukelte er der 76-Jährigen vor, dass er unberechtigte Kontobewegungen überprüfen müsse. Später stellte die 76-Jährige unberechtigte Überweisungen in Höhe von 60.000 Euro auf ihren Konten fest und alarmierte die Polizei.
