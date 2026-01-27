Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendieb wehrt sich gegen seine Festnahme

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (26.01.2026) in einem Supermarkt an der Bottroper Straße einen 36 Jahre alten Mann festgenommen, der zuvor Waren im Wert von rund fünf Euro gestohlen haben soll. Der Mann bezahlte gegen 17.30 Uhr Alkoholika an der Kasse und wollte den Laden anschließend verlassen. Hier sprach ihn ein Ladendetektiv an, da dieser beobachtet hatte, wie der 36-Jährige eine Getränkedose und Lebensmittel in seine Tasche gesteckt haben und nicht bezahlt haben soll. Es entwickelte sich ein Gerangel zwischen den beiden, bei dem der 36-Jährige auch den Ladendetektiv geschlagen haben soll. Der Ladendetektiv hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest, die ihn festnahmen. Der wohnsitzlose Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit soll im Laufe des Dienstags (27.01.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden.

