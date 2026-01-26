Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gebäude eingedrungen und prokurdische Parolen skandiert - Sechs Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (26.01.2026) sechs Personen vorläufig festgenommen, die in die Landesgeschäftsstelle der CDU an der Heilbronner Straße eingedrungen seien und prokurdische Parolen skandiert haben sollen. Mehrere Personen verschafften sich gegen 15.50 Uhr Zutritt in den Bereich des CDU Landesverbands und skandierten prokurdische Parolen. Anschließend verließen sie das Gebäude und flüchteten. Alarmierte Polizeibeamte nahmen sechs Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 33 Jahren im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Stadtbibliothek vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten sie auf freien Fuß. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen u.a. wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs aufgenommen.

