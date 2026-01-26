Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Exhibitionist im Bekleidungsgeschäft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 50 Jahre alter Mann soll am Samstagmittag (24.01.2026) in einem Bekleidungsgeschäft an der Seelbergstraße an seinem entblößten Glied manipuliert haben. Zwei 31 und 78 Jahre alte Frauen stellten gegen 12.30 Uhr fest, dass der Mann sein Glied durch den geöffneten Reisverschluss seiner Hose in der Hand hielt und daran manipulierte. Nachdem die Frauen zur Kassiererin gingen, flüchtete der Mann. Er konnte wenig später durch eine Streife vorläufig festgenommen werden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie den Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß.

