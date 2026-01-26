PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Joggerin

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein 38 Jahre alter Mann soll am Samstag (24.01.2026) im Bereich der Bachhalde eine 48-jährige Joggerin belästigt haben. Die Frau joggte gegen 12.00 Uhr an dem Mann vorbei und sah, wie er aktiv Augenkontakt zu ihr suchte und hierbei sein Glied in der Hand hielt. Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizeibeamte den Tatverdächtigen vorläufig fest. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 24.01.2026 – 09:43

    POL-S: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht -

    Stuttgart-Heslach (ots) - Unbekannte sind am Freitag (23.01.2026) in ein Haus an der Witthohstaffel eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 12.00 Uhr und 19.15 Uhr eine Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnung. Sie erbeuteten Schmuck und andere Wertgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro und flüchteten anschließend unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 15:12

    POL-S: Betrunkene Autofahrerin vorläufig festgenommen

    Stuttgart-Wangen (ots) - Eine 52 Jahre alte Frau soll am Donnerstagabend (22.01.2026) betrunken mit ihrem Auto gefahren sein und sich anschließend gegen die polizeilichen Maßnahmen gewehrt haben. Zeugen meldeten gegen 21.10 Uhr im Bereich eines Parkplatzes eines Lebensmittelgeschäftes an der Straße Heiligenwiesen eine betrunkene Frau, welche sich aggressiv verhalten würde und betrunken mit ihrem Mercedes davon ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren