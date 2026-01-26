Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Joggerin

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein 38 Jahre alter Mann soll am Samstag (24.01.2026) im Bereich der Bachhalde eine 48-jährige Joggerin belästigt haben. Die Frau joggte gegen 12.00 Uhr an dem Mann vorbei und sah, wie er aktiv Augenkontakt zu ihr suchte und hierbei sein Glied in der Hand hielt. Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizeibeamte den Tatverdächtigen vorläufig fest. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß.

