Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Betrunkene Autofahrerin vorläufig festgenommen

Stuttgart-Wangen (ots)

Eine 52 Jahre alte Frau soll am Donnerstagabend (22.01.2026) betrunken mit ihrem Auto gefahren sein und sich anschließend gegen die polizeilichen Maßnahmen gewehrt haben. Zeugen meldeten gegen 21.10 Uhr im Bereich eines Parkplatzes eines Lebensmittelgeschäftes an der Straße Heiligenwiesen eine betrunkene Frau, welche sich aggressiv verhalten würde und betrunken mit ihrem Mercedes davon gefahren sei. Polizeibeamte entdeckten im Bereich der Kesselstraße das Auto haltend am Fahrbahnrand. Als die Beamten die Frau im Auto kontrollieren wollten, verweigerte die Frau jegliche Kommunikation und fuhr gegen den Streifenwagen. Um die Weiterfahrt zu verhindern, mussten die Beamten eine Seitenscheibe des Autos einschlagen und einen Stopp Stick einsetzen. Bei der anschließenden vorläufigen Festnahme leistete die Frau Widerstand, wobei eine Beamtin leicht verletzt wurde. Die 52-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und ihre Autoschlüssel wurden beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen setzten die Beamten die Frau wieder auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

