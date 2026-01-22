PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Bei einem Unfall in der Plieninger Straße am Donnerstagmittag (22.01.2026) haben sich eine 63 Jahre alte Frau und ein 59 Jahre alter Mann leichte Verletzungen zugezogen. Die 63-Jährige bog mit ihrem Toyota gegen 14.00 Uhr von der Epplestraße nach links in die Plieninger Straße ab. Auf der Kreuzung stieß sie mit dem 59-jährigen Kia-Fahrer zusammen, der geradeaus in Richtung der Bundesstraße 27 unterwegs war. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Toyota-Fahrerin hierbei das für sie geltende Rotlicht missachtet haben. Rettungskräfte kümmerten sich um beide und brachten den 59-jährigen Mann zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

