Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Während einer Demonstration kam es am Mittwochabend (21.01.2026) zwischen zwei 20 und 23 Jahre alten Männern und einer größeren Gruppe Versammlungsteilnehmern im Bereich des Rotebühlplatzes zu einer Auseinandersetzung. Die jungen Männer passierten gegen 18.15 Uhr eine Versammlung mit dem Titel "Rojava", die zum Tatzeitpunkt am Rotebühlplatz stattfand, als sie mit einer größeren Gruppe Versammlungsteilnehmer in einen Konflikt gerieten. Hierbei verletzte ein unbekannter Täter den 23-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand, den 20-Jährigen sollen sie geschlagen haben. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzungen des Älteren und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die Tätergruppe flüchtete unerkannt in unbekannte Richtung. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

