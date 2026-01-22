PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: 41-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Mittwochmorgen (21.01.2026) einen 41 Jahre alten Mann im Bereich des Leonhardsplatzes ausgeraubt. Zirka drei bis vier unbekannte Männer näherten sich dem 41-Jährigen gegen 08.00 Uhr und schlugen unvermittelt auf ihn ein. Nachdem die Männer kurz darauf die Flucht in Richtung Katharinenstraße ergriffen, bemerkte der 41-Jährige das Fehlen seines Mobiltelefons. Die Männer waren etwa 25 bis 35 Jahre alt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

