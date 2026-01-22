Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Solitude (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Mittwochmorgen (21.01.2026) auf der Bergheimer Steige ereignet hat. Ein 36 Jahre alter Fahrer war gegen 07.50 Uhr mit seinem BMW in Richtung Schloss Solitude unterwegs, als ihm ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Autos in Richtung Stuttgart-Weilimdorf entgegenkam. Im Begegnungsverkehr touchierte der unbekannte Fahrer den linken Außenspiegel des entgegenkommenden BMW und setzte seine Fahrt anschließend fort. Durch die Kollision löste sich das Gehäuse des linken Außenspiegels, außerdem brach das Glas des Spiegels heraus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntnerstraße oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

