POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Pedelec-Dieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (20.01.2026) einen 47 Jahre alten Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, in der Königstraße ein Pedelec im Wert von rund 2.000 Euro gestohlen zu haben. Der 46-Jährige Besitzer stellte das Pedelec der Marke Malaguti am Sonntagmorgen (18.01.2026) gegen 08.00 Uhr am Abgang zur Klett-Passage ab und verschloss es. Als er am Dienstag, gegen 21.40 Uhr zurückkam, war das Zweirad weg. Er ortete sein Pedelec in einem Hinterhof an der Schulstraße und alarmierte die Polizei. Die Beamten entdeckten in dem Hinterhof nicht nur das mutmaßlich gestohlene Pedelec, sondern auch den Tatverdächtigen und nahmen ihn fest. Der wohnsitzlose 47-Jährige mit rumänischer Staatsangehörigkeit wird am Mittwoch (21.01.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

