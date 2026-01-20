Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 29-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagmittag (08.01.2026) eine 29 Jahre alte Frau in der Stadtbahn der Linie 6 in Richtung Flughafen/Messe sexuell belästigt. Der Mann setzte sich gegen 12.10 Uhr der Frau gegenüber, als die Stadtbahn gerade auf Höhe Pfostenwäldle unterwegs war und entblößte sein Glied. Als die 29-Jährige den Mann auf sein Verhalten ansprach, ergriff dieser die Flucht und verließ die Bahn. Der Täter war etwa 45 bis 50 Jahre alt, hatte einen blonden Bart und trug eine schwarz-blau-karierte Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell