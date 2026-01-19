PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorrad geht nach Unfall in Flammen auf

Stuttgart-Stammheim (ots)

Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Montag (19.01.2026) bei einem Unfall in der Kornwestheimer Straße Ecke Freihofstraße schwere Verletzungen zugezogen. Ein 31 Jahre alter Fahrer eines BMW fuhr gegen 14.45 Uhr in der Freihofstraße. Hier bog er nach links in die Kornwestheimer Straße ab. Der 25-jährige Motorradfahrer, welcher auf der Freihofstraße in entgegengesetzter Richtung fuhr, wurde hierbei erfasst, stürzte und verletzte sich schwer. Das Motorrad fing Feuer und brannte vollständig aus. Die Freihofstraße musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Der 31-Jährige BMW Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

